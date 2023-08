x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd di Saronno in risposta a quella della Lega.

Leggendo l’ultimo comunicato della Lega saronnese ci sorprendiamo: “la Lega è stata collaborativa”, ma quanto candore!

Noi invece abbiamo letto comunicati di una Lega saronnese, che incurante del drammi che gli eventi meteo estremi stavano infliggendo a tutto il territorio (Saronno colpita da vari eventi in rapida successione), ha solo pensato di cogliere la palla al balzo per denigrare, accusare e irridere l’amministrazione di Saronno. Per cui anche chi si preoccupa delle anomalie climatiche diventa catastrofista, e c’è un’amministrazione che frigna… e via dicendo.

Persino gli alberi caduti diventano occasione ghiotta. Saronno è stata colpita da un evento meteo particolarmente estremo (un downbrust che causa sempre devastazione), ma nonostante ciò avete provato a speculare pure su quello. Rinfacciando una presunta poca manutenzione del verde e contrapponendo un paradisiaco comasco, dove non un albero sarebbe caduto.

Nel mondo reale l’amministrazione Airoldi, per la manutenzione del verde, stanzia fondi del 24% superiori della vostra precedente amministrazione (nuovo appalto di manutenzione del verde cittadino).

Non solo se uno legge i giornali del comasco di metà luglio si scopre che per eventi meteo simili a quelli del saronnese, sono caduti alberi ovunque, causando strade interrotte, blackout. Nel comasco come in tante altre aree lombarde.

Cara Lega saronnese mentre avete cercato la sola strumentalizzazione politica fine a se stessa, questa amministrazione si è attivata e (oltre a gestire la parte ordinaria, pur tra mille difficoltà) ha appena stanziato 1,5 milioni di Euro per far fronte ai danni più gravi delle strutture pubbliche, così da poter riaprire le scuole danneggiate per settembre.

L’Amministrazione Airoldi, vede Saronno capofila negli stanziamenti di fondi extra per i danni del maltempo. Ci auguriamo che anche gli altri livelli istituzionali (Regione e Governo), si dimostrino attenti e veloci alle esigenze del territorio saronnese. Attivando lo “stato di calamità naturale” affinché vengano stanziate risorse a favore non solo dei Comuni, ma anche dei privati e aziende che devono fronteggiare ingenti spese per i danni causati dal devastante maltempo.