SARONNO – La grandine dopo i danni causati nei giorni scorsi ora fa proprio paura, tante le auto distrutte o seriamente danneggiate e così capita che andando al supermercato Tigros di via Miola il posteggio, quello coperto dalle tettoie, sia strapieno di automobili. Di giorno ma pure di notte quando il centro commerciale è chiuso. Sono quelle di chi abita in zona e che sta cercando così di proteggere per quanto possibile la propria auto, dopo le disastrose grandinate della fine del mese scorso e nel timore che ne capitino di altre. Ci sono anche vetture, sotto le tettoie del Tigros, coi vetri rotti e che ben mostrano ben evidenti i segni della grandine.

Ma almeno per qualche giorno i saronnesi possono stare tranquilli, per la prossima settimana il problema maggiore dovrebbe essere di nuovo quello del caldo e non del maltempo, con sole e temperature in rapida risalita, anche oltre i 33 gradi. La grandine? Non è detto che per questa estate non la si veda più, il tempo anzi potrebbe tornare ad essere perturbato attorno a ferragosto.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

06082023