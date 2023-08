x x

SARONNO – Il forte vento di oggi ha in parte divelto la recinzione di legno dell’ex Cantoni, la grande area dismessa dove sono in corso le opere di demolizione dei vecchi edifici. A rovinarsi la recinzione sul lato di via Miola ed in parte sul lato di via Don Marzorati. E’ stato questo il principale danno causato oggi dal vento, le raffiche hanno inoltre creato problemi alle coperture provvisorie degli edifici privati che sono stati danneggiati dalla recente tromba d’aria e dalla grandinate.

In zona le forte raffiche di vento di questa mattina e di parte del pomeriggio hanno provocato anche molti altri problemi: dopo le due grandinate e la tromba d’aria di fine luglio, la maggior parte dei tetti di Gerenzano, ed a Turate e Rovello Porro, e molti di Saronno dispongono solo di una copertura provvisoria con teli, e parecchi sono stati strappati o resi instabili del vento.

