GERENXZANO / TURATE – Il forte vento che sta caratterizzando la giornata odierna rischia di causare molti problemi, ed anzi in parte li ha già causati. Le raffiche mattutine, particolarmente intense, hanno in alcuni casi “strappato” i teli che costituiscono la copertura provvisoria di tante case, perchè i tetti sono stati seriamente danneggiati dalle recenti grandinate e dalla successiva tromba d’aria.

Situazione apparsa particolarmente critica a Turate, dove forse si registra il maggior numero di tetti danneggiati e dove in alcuni casi teli e teloni sono stati visti “volteggiare” sopra le case, ed in alcuni casi sono stati notati penzolare dai cornicioni; è successo anche al plesso pubblico in uso come sala teatrale. Scenario in parte simile anche a Rovello Porro e Gerenzano, gli altri due centri più colpiti dal recente maltempo; a Saronno non si sono registrate per adesso situazioni di particolare emergenza.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

(foto: alcuni immagini dei tetti fra Turate e Gerenzano, questa mattina col forte vento)

07082023