SARONNO – “E’ una costante e triste abitudine il silenzio dell’ amministrazione Airoldi su molti temi della vita cittadina. Tra quelli su cui si registrano più omissioni comunicative ci sono le bonifiche tanto da dettare l’assopirsi più che triennale delle istanze delle associazioni che si occupano di ambiente”.

Inizia così la nota di Gianpietro Guaglianone, consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

“Non è la prima volta che provo a fare il ” punto ” al posto dell’amministrazione Airoldi su questo tema che mi sta molto a cuore come cittadino ma anche come ex assessore all’Ambiente all’Ambiente ed ora consigliere comunale il. Fortunatamente come consigliere ho la possibilità di richiedere un accesso agli atti , considerato che di comunicati stampa sull’ argomento e di commissioni ambiente con all’ordine del giorno l’aggiornamento sulle bonifiche non se ne vedono”.

Guaglianone fa il punto: “Le aree più grandi della nostra città che sono soggette a bonifica sono due l’ex Cantoni e l’ex Isotta Fraschini. Ho seguito in prima persona le fasi della bonifica dell’ex Cantoni che ha esaurito i vari iter certificativi per la fine della bonifica dei suoli mentre per le acque continua il lavoro delle pompe con i monitoraggi di cui l’amministrazione non dà comunicazione, la domanda è semplice: a che punto è la bonifica e come gli esiti degli ultimi rilevamenti?”

E ancora: “Per quanto riguarda l’area ex Isotta Fraschini oltre alle dichiarazioni dell’ attuatore poco o nulla è stato detto dall’ amministrazione in carica. Sappiamo che le fasi della bonifica sono state divise in tre e poco altro si conosce.

Le domande sono parecchie ad oggi e le voglio elencare di seguito:

1) a che punto è la fase “1”, quante essenze sono state abbattute, quanto ammonta la fidejussione che deve essere versata dalla parte a garanzia , si è già conclusa? E’ stata certificata?

2) a che punto è la fase “2” ? E’ già iniziata? sono state abbattuti alberi ad alto fusto? A quanto ammonta la fidejussione a garanzia? sono stati rispettati i tempi scritti sul nulla-osta concesso dal comune?

3) e’ stato prodotto il progetto di compensazione delle piantumazioni come già definito dalla Conferenza dei Servizi del febbraio 2022?

Nella speranza che l’amministrazione Airoldi dia un segnale di vita e informi i cittadini rispondendo a queste domande telefonate e magari incominci a garantire un’informazione continua e costante”.

