x x

SARONNO – Alle 18.50 di oggi via Stoppani è stata chiusa al traffico e si è riempita di mezzi di soccorso, dopo un incidente che ha coinvolto un monopattino, nei pressi della intersezione con via Togliatti. Sul posto è accorsa una pattuglia della Compagnia saronnese dei carabinieri e sono arrivate due ambulanze – della Croce azzurra di Rovellasca e di Caronno Pertusella – ed anche l’autoinfermieristica. Due le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche: un ragazzo di 15 anni ed una ragazza di 16 anni. Le notizie giunte dal luogo del sinistro sono state ben presto molto rassicuranti, nessuno di loro è apparso in pericolo ed anzi avrebbero riportato solo lievi contusioni.

I militari dell’Arma si sono occupati di raccogliere le testimonianze dei presenti, hanno eseguito i rilievi dell’incidente e hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.

(foto: via Stoppani di Saronno chiusa al traffico per l’incidente col monopattino avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi)

07082023