Città

SARONNO – Omicidio Carol Maltesi: ergastolo per l’assassino.

Movimentato episodio sul treno Como-Saronno: ieri si è dovuto fermare alla stazione di Lomazzo perchè c’era un passeggero che stava dando in escandescenze. Senza apparente motivo un uomo ha iniziato ad insultare gli altri passeggeri ad un certo punto armandosi anche di una tenaglia. A quel punto il capotreno ha avvisato i carabinieri ed ha fatto fermare il convoglio allo scalo più vicino, quello di Lomazzo appunto dove è arrivata una pattuglia del Radiomobile di Cantù.

Notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno chiamati intorno all’una ad intervenire per un incendio nello stabile dismesso di piazza Saragat. L’edificio, che si trova tra l’ingresso del posteggio dell’ospedale e il maxi cantiere per la rinascita dell’ex Cantoni, è stato interessato da un incendio.

E’ stato reso noto nelle ultime ore il raid vandalico messo a segno nell’istituto Leonardo da Vinci di via Pellico a Saronno nella notte tra martedì 23 e merco0ledì 24 gennaio.

22022024