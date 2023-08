Barlassina piange la scomparsa di Angelo Gestori

Già consigliere comunale, era stato anche nella fondazione Porro e nella Bcc

BARLASSINA – “Con profondo dolore ho appreso la notizia che è venuto a mancare ieri mattina Angelo Gestori. Per anni ha prestato il suo impegno senza risparmiarsi a favore della nostra comunità: come consigliere comunale, come assessore, come consigliere della Fondazione Porro e della Bcc, nonché sempre disponibile ad aiutare silenziosamente chi avesse bisogno”: a parlare è il sindaco di Barlassina, Piermario Galli.

Prosegue il primo cittadino del paese brianzolo: “Persona solare e sempre propositiva nell’affrontare le situazioni, la nostra comunità gli deve davvero tanto. Alla moglie Maria Rosa, ai figli Elena, Paola e Roberto e ai parenti tutti, la vicinanza mia personale e dell’amministrazione comunale”.

(foto: Angelo Gestori)

