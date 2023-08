x x

SARONNO – E’ successo ieri sera in via Stoppani dove si è verificato l’incidente che ha visto coinvolto un monopattino. Due ragazzini finiti a terra e qualche attimo di smarrimento da parte dei presenti che allarmati dal fatto che i due adolescenti non si muovessero non sapevano bene cosa fare.

Fortunatamente erano presenti Marcello Caddeo, Marco Favè e Fabrizio Sberna tutti rappresentanti della sezione saronnese dell’AnpdI ossia l’associazione nazionale paracadutisti d’Italia che sono intervenuti rapidamente facendo squadra. C’è chi si è occupato dei soccorsi ai due ragazzi, chi ha allertato la centrale operativa Areu che ha inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica e chi ha provveduto a deviare il traffico per permettere a tutti i operare in sicurezza.

Un intervento provvidenziale che sicuramente ha contributo ad una migliore gestione del post incidente da parte del personale di soccorso e dei carabinieri della compagnia di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione