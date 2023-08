x x

SARONNO – Ultima tappa del viaggio dei ragazzi degli oratori saronnesi alla Gmg la giornata mondiale della gioventù l’incontro internazionale di spiritualità e cultura dei giovani cattolici, promosso dalla Chiesa cattolica su iniziativa del papa. Quest’anno l’appuntamento è a Lisbona.

IlSaronno grazie alla collaborazione con i ragazzi saronnese e in particolare Chiara vi racconterà giorno quest’incredibile esperienza.

La mattina è iniziata molto presto dovendo caricare le valigie sul pullman alle ore 7.30 e dopo una veloce colazione abbiamo lasciato Tarragona alle ore 9. Direzione: Saronno.

Fino all’ora di pranzo c’è stato un silenzio sul pullman rigenerativo, visto gli orari serrati che in questi giorni abbiamo tenuto.

La prima sosta é stata in Francia dove abbiamo consumato il nostro pranzo in autogrill. Una cosa che colpisce è che, nonostante la gmg sia finita due giorni fa, continuiamo a trovare pellegrini in tutte le tappe che stiamo facendo, cosa che ci ricorda tutte le belle esperienze e i bei momenti vissuti.

Nel pomeriggio abbiamo animato il nostro abitacolo con canti, balletti improvvisati seduti sui sedili e giochi, più o meno classici da lupus in fabula a l’intesa vincente.

Breve pausa nel pomeriggio per il cambio guida degli autisti (Augusto e Giancarlo che ringraziamo per averci accompagnato in questa avventura) con la pausa cena in un autogrill italiano.

L’arrivo a Saronno é avvenuto intorno all’una di notte, in piazza Rossa dove ad aspettarci c’erano tutti i nostri parenti e amici!

La gmg è stata un’esperienza unica anche per chi, come la sottoscritta, l’aveva già vissuta. Ma a renderla ancora più profonda e indimenticabile é stata l’opportunità che mi è stata data nel riprendere in mano gli appunti del giorno per approfondire e condividere con i lettori la nostra quotidianità. Le nostre giornate sono state piene e faticose e arrivare la sera a raccontare quello che avevamo vissuto, diventava impegnativo ma per fortuna non ero sola. Ad aiutarmi, nonostante la stanchezza, c’è sempre stato qualcuno del gruppo che si è seduto al mio fianco e che mi ha aiutato.

Perciò vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati preziosi per scrivere questo nostro diario, chi ce lo ha proposto e chi ha deciso di pubblicare tutto quanto rimanendo sempre molto disponibile.

Come giovani ci teniamo a ringraziare anche chi, comprando le nostre torte, partecipando alle raccolte fondi tra spettacoli e altre proposte, ci ha permesso di andare a Lisbona aiutandoci economicamente.

E grazie anche a chi, nonostante non sia venuto con noi e magari non conoscesse la gmg, ha letto il nostro diario condividendo così le nostre giornate.

Ci mancherà l’atmosfera che si respira in gmg e i primi giorni sarà strano non sentire lingue diverse intorno a noi e battere i cinque ad altri ragazzi, fare cori festosi e rispondere agli spagnoli o ai francesi con le nostre canzoni italiane più famose.

