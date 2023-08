x x

SARONNO – Claudio Verusio lascia l’ospedale di Saronno ma non si trasferisce in un altro nosocomio, va in pensione. Oggi è uno dei medici più noti fra quelli dello staff ospedaliero, uno dei “veterani”, Era arrivato infatti nella città degli amaretti nel 2002 ed è il primario della Oncologia. Per lui il momento della pensione è fissato dall’inizio della settimana prossima e l’Azienda ospedaliera sta cercando un sostituto.

Negli anni ha collaborato da vicino anche con l’associazione onlus Saronno point che si occupa tra l’altro anche dell’assistenza ai malati oncologici, e che ha contributo alla realizazione del nuovo day hospital oncologico.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: Claudio Verusio, primario della Oncologia medica, in ospedale a Saronno)

10082023