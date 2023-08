x x

SARONNO – “La Giunta comunale ha deliberato con esecutività immediata l’esenzione dal pagamento del canone unico di occupazione del suolo pubblico per tutti coloro che (privati, commercianti e aziende) devono intervenire con operazioni di messa in sicurezza o di ripristino dai danni causati dai nubifragi di fine luglio”.

Inizia così la nota del Comune di Saronno in merito al sostegno dato dall’Amministrazione ai cittadini alle prese con i ripristini dei danni del maltempo.

“Dopo lo stanziamento importante deliberato per consentire i lavori di riparazione sui beni pubblici, con questo provvedimento, l’Amministrazione Airoldi ha voluto andare incontro ai privati, costretti ad intervenire sulle proprietà per i recuperi edilizi: normalmente le opere

che richiedono l’occupazione del suolo pubblico possono partire dopo la presentazione della richiesta di autorizzazione e dopo aver effettuato il pagamento della tassa comunale.

“Abbiamo la necessità e la volontà di accelerare le procedure e favorire i cittadini che devono far fronte a lavori imprevisti – commenta l’assessore al Bilancio, Domenico D’Amato – Nel caso di interventi relativi a ripristini conseguenti ai nubifragi dello scorso luglio, non servirà quindi la consueta richiesta con il relativo pagamento, ma fino al prossimo 31 dicembre, sarà sufficiente presentare la semplice comunicazione per occupazione di suolo pubblico utilizzando il modulo che è possibile scaricare dal sito internet del Comune”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione