CARONNO PERTUSELLA – Chi si diverte a disseminare cocci di bottiglia nei pressi della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella? Questo tipo di episodi vanno ripetendosi ormai da qualche tempo, c’è qualcuno che scaglia le bottiglie di birra vuote a terra, si rompono e lasciano cocci pericolosi sia per chi va a piedi che per chi è in bici, moto oppure in auto. In questi ultimi giorni è successo in via Monte Grappa.

Si è ora alla ricercadi eventuali testimoni, che possano fornire informazioni alle forze dell’ordine, per riuscire ad identificare il vandalo, anche se a quanto pare sinora nessuno lo ha visto all’opera.

(foto: le bottiglie di birra rotte, in via Monte Grappa a Caronno Pertusella)

10082023