Oggi in Provincia l’ok allo stanziamento per i lavori di sistemazione

SARONNO / TRADATE – Stanziamento di 800 mila euro da parte della Provincia di Varese per riparare le scuole superiori di Saronno e Tradate che sono state danneggiate dal recente maltempo.

La Provincia è competente per la manuntenzione di una serie di plessi di istituti superiori: le scuole colpite fra Saronno e Tradate (e Castellanza) sono in tutto 8: a Saronno l’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “Parma” di via Mantegazza, l’Istituto tecnico commerciale “Zappa” di via Grandi, l’Istituto tecnico industriale “Riva” di via Carso, il liceo scientifico “Gb Grassi” di via Benedetto Croce ed il liceo classico “Legnani” di via Volonterio. A cui si aggiungono l’istituto Geumonat di via Gramsci e l’Isis “Curie” di via Brioschi Tradate; oltre all’Isis “Facchinetti” di via Azimonti a Castellanza.

Tutti i danni registrati

I problemi riscontrati sono i danni agli impianti fotovoltaici ed ai tetti, dovuti alla grandine ed al forte vento. Si sono registrate anche rotture di vetri, e la presenza di alberi o rami pericolanti nei giardini scolastici. Oggi, giovedì 10 agosto, dovrebbe giungere il definitivo disco verde allo stanziamento per eseguire le opere di risistemazione.

Nella zona il recente maltempo ha causato danni per oltre 120 milioni di euro complessivi.

(foto archivio: il liceo scientifico Grassi di Saronno)

