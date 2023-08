x x

GERENZANO – Appello dell’Amministrazione comunale di Gerenzano per trovare alloggi per chi, a causa dei danni del maltempo ossia la doppia grandinata e temporale d’acqua e vento di fine luglio, è sfollato. Sono diverse le persone che non possono stare a casa perchè ancora senza tetto o copertura. Diversi anche i cittadini con case inagibili. Il Comune lancia l’appello, facendo conto sulla disponibilità e sulla solidarietà sociale, e mette a disposizione un numero di telefono dove raccogliere le disponibilità.

“A seguito dei recenti eventi climatici che hanno danneggiato parecchi immobili, alcuni nostri concittadini sono rimasti privi di un alloggio in quanto la loro abitazione risulta inagibile. Al fine di aiutare temporaneamente i nuclei bisognosi, nell’attesa che la loro abitazione sia sistemata e nuovamente agibile, si chiede ai cittadini che avessero delle soluzioni abitative libere di darne disponibilità.

Si confida nel senso civico e nella solidarietà dei cittadini in questo momento di forte difficoltà. Si precisa che il canone d’affitto è a carico del cittadino. Per comunicare eventuale disponibilità contattare l’ufficio servizi sociali ai seguenti recapiti 0235944839 – 0235944765″.

