PARMA – La penultima giornata di regular season si chiude con il riscatto della Inox Team Saronno. Domenica sul campo del Taurus Donati Gomme Old Parma, le varesine, dopo la sconfitta subita a Caronno, riescono a completare una doppietta che non sortisce comunque variazioni nella classifica, ma certamente risulta utile al morale della squadra in vista dei playoff. Saronno, infatti, ha già chiuso il proprio cammino di stagione regolare e ora attende solo l’inizio della post-season. Saronno arriva prima parimerito con il Mkf Bollate che però sulla base della classifica avulsa considerando gli scontri diretti, nei playoff affronterà la quarta classificata di regular season mentre Saronno se la vedrà con la terza ovvero Forlì.

La partita di Forlì

Partita chiusa ed equilibrata, la prima tra Parma e Saronno iniziata alle 11. In pedana si affrontano Alice Ghillani e Alice Nicolini ed entrambe concedono alcune valide (7-6). La differenza sta nella capacità da parte di Saronno di sapere sfruttare le occasioni. Al secondo inning il capitano della Nazionale, Giulia Longhi porta in vantaggio Saronno grazie a un singolo che, trasformato in una corsa in terza sul bunt di sacrificio di Noa Armirotto, diventa punto su lancio pazzo, dopo che Sara Brugnoli aveva tentato una volata di sacrificio non riuscita. Al quarto inizia ancora Giulia Longhi con una base ball. Alice Ghillani poi subisce valida da Brugnoli, non è aiutata dalla difesa, che commette un errore sul bunt di scarificio di Valeria Bettinsoli e si riempiono le basi. A quel punto sono i singoli (interno) di Meritxell Blesa Escriche e (in campo esterno, in ritardo a sinistra) di Fabrizia Marrone a consentire di segnare altri due punti che fissano il punteggio sul 3-0.

Molto meno equilibrata, anzi, letteralmente dominata (da Saronno) la seconda partita. La sfida infatti finisce alla quinta ripresa dopo che le lombarde segnano 4 punti al primo inning, 1 al quarto e 3 al quinto. L’inizio della partente parmigiana Crystine Kistner è “drammatico”: subisce triplo in apertura da Uxua Modrego Lopez; poi doppio di Alessandra Rotondo, base ball a Stephanie Trzcinski e tre singoli consecutivi di Sara Brugnoli, Noa Armirotto e Giulia Longhi, senza riuscire a fare nemmeno un out. A quel punto Longagnani rileva Kistner con Beatrice Nannetti e Parma si rimette un po’ in carreggiata, ma con una volata di sacrificio di Meritxell Blesa Escriche Saronno segna il quarto punto. Al quarto ancora tre valide consecutive di Rotondo, Trzcinski e Brugnoli portano a casa il quinto punto e, infine, al quinto è un doppio di Alessandra Rotondo a chiudere i conti per il definitivo 8-0.

Risultati

Macerata-Pianoro 1-5, 1-13; Forlì-Sestese 7-0, 7-0; Collecchio-Thunders Castelfranco 10-9, 3-2; domenica 13 Old Parma-Inx Team Saronno 0-3, 0-8.

Classifica

Mkf Bollate e Inox Team Saronno 833, Forlì 706, Rheavendors Caronno Pertusella 639, Pianoro 618, Macerata 382, Collecchio 361, Old Parma 265, Thunders Castelfranco 236, Sestese 88.

(foto: le ragazze della Inox Team Saronno che esultano. Credit: Laura Massarenti)

13082023