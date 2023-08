x x

UBOLDO – “Ci sfotte pure il premier albanese, Edi Rama, per la pacifica invasione di questi giorni. Invasione che percepisco anche io dai social dato che vedo molti amici sulle spiagge albanesi. E ha ragione a sfotterci”. La riflessione è dell’ex sindaco di Ub oldo, Lorenzo Guzzetti, riguardo alla “invasione” estiva di turisti italiani in Albania a “caccia” di prezzi bassi.

Prosegue Guzzetti: “D’altronde siamo italiani, quindi abbiamo ragione noi e, come diceva il compianto Sergio, “la Fiat decide per tutto il mondo che ad agosto non si lavora”. Siamo italiani quindi abbiamo ragione. I balneari non vogliono le spiagge messe a bando. I taxisti non vogliono la concorrenza. Le autostrade le ripariamo a luglio e agosto così quando arrivano i tedeschi a Lainate penseranno di essere a Sarajevo nel 1991. Gli albergatori non hanno ancora capito che non possono pretendere di fare in 4 mesi i guadagni per vivere un anno ma, forse, come tutti i cristiani devono iniziare a lavorare tutto l’anno inventandosi anche altre cose per “generare” turismo; gli “stupidi” sono quelli che con lo stipendio da 1200 euro preferiscono non pagarti un ombrellone 40 euro al giorno. D’altronde ancora oggi nel mio piccolo paesello c’è chi pensa che il commercio vada in crisi per un senso unico e si svendono anche le mutande a chi gli promette che lo toglierà… ma non lo toglierà. In questo caso non siamo solo italiani, ma siamo anche uboldesi quindi abbiamo più ragione degli italiani perchè sull’asse delle vie Sanzio-San Martino-per Origgio forse a novembre faranno anche incontrare Putin e Zelensky. Che bello. Abbiamo ragione noi. Quando riusciremo a sprovincializzarci sarà sempre passato un giorno in più. Viva l’Albania!

