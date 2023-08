x x

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – Si sono celebrati ieri nella parrocchia di Pertusella alle 14,30 i funerali di Antonio Calò ottantenne volto noto nel Saronnese. Tanti i conoscenti e gli amici di sempre che si sono stretti intorno alla moglie, alle figli e ai nipoti per l’ultimo saluto all’ex commerciante.

Calò ha infatti gestito a lungo un’attività in via Garibaldi nel cuore del centro storico di Saronno. Negli ultimi anni i saronnesi hanno imparato a conoscerlo e vederlo in azione con l’associazione micologica cittadina in particolare con l’organizzazione della mostra micologica tradizionale appuntamento dell’autunno saronnese.

(foto: da sito necrologi)

