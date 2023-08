x x

SARONNO – Chi lo scorso 31 luglio si trovava in vacanza al suo ritorno è rimasto senza parole quasi non riconoscendo più piazza Cavalieri di Vittorio Veneto l’area che dietro al complesso di Casa Morandi ospita il monumento ai caduti di Andreotti ha chiamato volto per effetto dei danni del maltempo.

A causa della tempesta di acqua e vento dello scorso 31 luglio, che ha flagellato Saronno dopo le grandinate del 21 e 24 luglio, sono cadute le 7 piante che si affacciavano su via Primo maggio. Il risultato, pur a distanza di due settimane, è ancora impressionante.

Le ringhiere e gli arredi urbani ancora transennati per motivi di sicurezza in attesa degli interventi di manutenzione raccontano la forza con cui le piante sono fine al suolo.

Per avere un’idea del cambiamento basta il confronto con un’immagine di google Maps scattata nel maggio 2023 che mostra il vuoto lasciato dalla caduta delle piante.

