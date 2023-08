x x

SARONNO – Con il termine degli interventi straordinari di pulizia delle strade cittadine dai danni causati dal maltempo, cominciano i lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine programmati dall’Amministrazione comunale.

Il primo grosso cantiere è quello che interessa la via Caduti della Liberazione, che dal 16 al 26 agosto sarà quindi area di cantiere, dopodiché l’intervento si sposterà in via Marconi e via Milano.

Come da ordinanza, la via Caduti Della Liberazione resterà chiusa al traffico dal 16 al 26 agosto, dalle 6 alle 21, con la predisposizione altresì di divieti di sosta per i veicoli, compresi quelli dei residenti, che potranno sostare gratuitamente in piazza Repubblica.

Via Caduti della Liberazione (tratto compreso tra le intersezioni con Via Carcano e con Via Milano): è area di cantiere chiusa alla circolazione veicolare, con divieto di sosta con rimozione forzata, compresi i residenti nell’area di cantiere che potranno sostare in Piazza Repubblica.

Via Genova: è strada senza uscita, a doppio senso di circolazione. Ingresso da Corso Italia.

Via Caronni: è strada senza uscita, a doppio senso di circolazione. Uscita su Corso Italia. Divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la via, compresi autorizzati.

I divieti di transito in Ztl tra una zona e l’altra sono sospesi per i giorni sopra indicati.

Via Molino: è strada senza uscita a doppio senso di circolazione.

Via Marconi (tratto tra Via Milano e Via Cesati): strada a senso unico di circolazione in direzione est (Solaro).

Via Mazzini, intersezione con Via Marconi: obbligo di svolta a sinistra.

Via Taverna: è strada a doppio senso di circolazione.

Via Garibaldi: è strada senza uscita a doppio senso di circolazione. Ingresso da Via Taverna.

Largo Martiri di Nassirya: divieto di sosta con rimozione forzata.

I veicoli percorrenti via Marconi in direzione Centro Città verranno deviati in via Cesati – Quattro Novembre – Milano.

Via Cesati all’altezza del “Parco Dei Bersaglieri”: divieto di sosta con rimozione

forzata su entrambi i lati.

Via Quattro Novembre fronte civico 19: divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Il parcheggio di Piazza Repubblica sarà utilizzabile senza limiti di orario e senza obbligo di pagamento della sosta.

Le variazioni di percorso del Trasporto Pubblico di Linea verranno tempestivamente segnalate dai gestori dei servizi mediante avvisi all’utenza.

Il trasporto pubblico extraurbano proveniente da est con direzione Stazione è deviato in via Milano all’altezza di via Caduti Liberazione con possibilità di raggiungere il Capolinea da via Varese / Primo Maggio / Cadorna, in alternativa capolinea in via Primo Maggio.

Il trasporto pubblico extraurbano proveniente da nord è deviato sull’asse via Volonterio / Rimembranze / Cantore. Il trasporto pubblico extraurbano in uscita dal capolinea di via Cantore o P. Cadorna all’incrocio con via Caduti Liberazione è deviato in via Carcano / San Giuseppe o

Carcano / Primo Maggio.

