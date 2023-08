Frontalieri, Astuti (Pd): “Rendere stabile telelavoro”

VARESE – “Più tardi che mai, lo smart working per i frontalieri sarà di nuovo possibile. Con grandissimo ritardo della destra di governo arriva alla proroga della norma che consente ai lavoratori frontalieri di svolgere parte del proprio lavoro in smart working senza perdere lo status di frontaliere”. Lo sottolinea Samuele Astuti, consigliere regionale del Varesotto ed esponente del Pd sezione di Varese.

“Da tempo ci battiamo per un accordo che renda stabili le norme sul telelavoro, sulla base di quanto stipulato tra Svizzera e Francia, per evitare vuoti normativi come quello del mese di luglio che ha creato grandi difficoltà e disagi a migliaia di lavoratrici e lavoratori” conclude Astuti.

