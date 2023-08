x x

LOMAZZO – “Si avvisano i cittadini di Lomazzo e Manera che Regione Lombardia ha confermato l’inserimento del comune di Lomazzo tra gli enti che sono stati colpiti dai gravi fenomeni meteorologici verificatisi alla fine dello scorso mese e che hanno portato gravissimi danni sul territorio”: lo fa sapere l’Amministrazione civica.

Il Comune di Lomazzo “ha presentato a Regione la richiesta di stanziare contributi straordinari per supportare il territorio nell’opera di ripristino delle strutture pubbliche e private colpite dal devastante flagello della grandine. Il nostro Comune ha incontrato i delegati di Regione in un incontro congiunto con gli altri enti locali del territorio, perorando la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità, e ha successivamente scritto nuovamente ai vertici regionali per richiedere un intervento urgente in favore del territorio, in primis per consentire la ripresa delle attività essenziali. Un primo riscontro da parte di Regione alle richieste non si è fatto attendere, ed è stato comunicato da parte di Regione Lombardia l’inserimento del comune nella lista dei territori danneggiati, e lo stanziamento di una prima quota di risorse, destinate su scala regionale ai comuni colpiti da danni dovuti al maltempo. Le risorse al momento stanziate sono finalizzate all’esecuzione delle opere più urgenti, in particolare la messa in sicurezza delle scuole, in vista della ripresa dell’anno scolastico. Si attende per la seconda metà del mese una risposta anche da parte dello Stato circa la richiesta di stanziamento di ulteriori risorse”.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

