x x

SARONNO – Lanci di uova in giardino. Bravata o dispetto contro i gatti? L’amarezza della vittima.

La Compagnia carabinieri di Cantu’, attraverso i reparti dipendenti sta eseguendo una serie di controlli in collaborazione con i militari del Nucleo ispettorato del lavoro e dell’Istituto tutela del lavoro di Como, al fine di verificare i numerosi cantieri edili, aperti dopo i danneggiamenti provocati dal maltempo nel Comune di Turate e nei Comuni limitrofi, che hanno coinvolto molte abitazioni privandole della copertura o danneggiandola in modo grave.

Era bloccata in un giardino privato senza riuscire a spiccare il volo la civetta soccorsa venerdì pomeriggio dagli uomini del comando di polizia locale di piazza Repubblica. Tutto è iniziato intorno alle 16 con la chiamata di una saronnese che chiedeva l’aiuto dei vigili per aiutare il volatile in difficoltà. La pattuglia arrivata sul posto ha trovato la civetta evidentemente confusa e provata.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

15082023