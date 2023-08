x x

CARONNO PERTUSELLA – Non si arresta il calciomercato della Caronnese (Eccellenza) che ufficializza proprio a cavallo di Ferragosto l’arrivo di Alessio Fabrucci: classe 2003, terzino destro, Fabrucci arriva in rossoblù dopo aver vissuto esperienze importanti nei settori giovanili di Sampdoria e Alessandria (in Primavera). Successivamente il neo acquisto caronnese si è fatto le ossa nell’Armando Picchi in Eccellenza toscana e l’anno scorso ha vinto il campionato di Eccellenza con la Clivense.

“Sono stato subito colpito dalla Caronnese, dalla sua ambizione a tornare dove le spetta e quindi a fare un campionato di alto livello”, queste le prime parole a caldo del neo acquisto caronnese, “sono pronto a mettermi in gioco per il Mister e i compagni e non vedo l’ora di dare il mio supporto”.

