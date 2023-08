x x

SARONNO – Era bloccata in un giardino privato senza riuscire a spiccare il volo la civetta soccorsa venerdì pomeriggio dagli uomini del comando di polizia locale di piazza Repubblica. Tutto è iniziato intorno alle 16 con la chiamata di una saronnese che chiedeva l’aiuto dei vigili per aiutare il volatile in difficoltà. La pattuglia arrivata sul posto ha trovato la civetta evidentemente confusa e provata.

E’ stata posta in un contenitore, in modo da poterla trasportare in sicurezza, e quindi portata al centro Enpa a Milano. Qui sarà sottoposta ad una serie di accertamenti al termine delle quali le saranno prestate le cure del caso. L’obiettivo è quello di poterla rimetterla in libertà, in una zona adatta alla sua sopravvivenza il prima possibile.

Nelle ultime settimane, anche per effetto del maltempo, sono stati diversi i volatili soccorsi da polizia locale, protezione civile ed Enpa nel Saronnese tra cui uno sparviero ed una garzetta.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione