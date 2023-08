x x

SARONNO – La Inox Team Saronno comunica “l’ingaggio del pitcher della nazionale italiana Ilaria Cacciamani per la Coppa dei Campioni-Premier Cup in programma dal 21 al 26 agosto a Saronno e Legnano”.

La lanciatrice classe 1994, che in campionato indossa la divisa del Forlì di cui è una delle indiscusse stelle, va ad aggiungersi ad una pedana di lancio che vede presenti Trzcinski, Handley, Nicolini e Rusconi.

“Il curriculum di Ilaria parla da solo e averla a disposizione per la Coppa Campioni è davvero molto importante per cercare di raggiungere i nostri obiettivi – spiega Massimo Rotondo, presidente della Inox Team Saronno Softball- Pertanto voglio ringraziare per la disponibilità l’intera società del Forlì oltre che ovviamente Ilaria che sono sicuro ci aiuterà enormemente in tutta la durata del torneo”.

17082023