Softball

SARONNO – Tanto pubblico al diamante di via De Sanctis, questo pomeriggio, per l’atteso derby del quarto turno nella serie A1 di softball, inizia alle 17 con la combattutissima gara 1 infine vinta 9-8 dalle saronnesi, per l’occasione sostenute dalla tribuna anche da una nutrita delegazione del Fbc Saronno; c’erano dirigenti e giocatori della formazione maggiore che milita in Eccellenza (e che domani pomeriggio giocherà in trasferta contro l’Accademia Vittuone) e la formazione juniores al gran completo.

Prosegue dunque il “gemellaggio” fra la Saronno del softball e quella del calcio; iniziata già l’anno scorso. Nei giorni scorsi il Fbc Saronno aveva messo a disposizione dell’Inox Team Saronno il proprio pulmino per la trasferta di Parma.

(foto: tribuna piena, presenti anche i giocatori del Fbc Saronno, per sostenere l’Inox Team nel derby)

20042024