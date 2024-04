Primo piano

SARONNO – Sabato, tardo pomeriggio per gara 1 e sera (gelida) per gara 2: il diamante saronnese di via De Sanctis è stato al centro dei riflettori della serie A1 di sotball col bel derby fra le locali dell’Inox Team e la Rheavendors Caronno: è finita con una doppia vittoria per la formazione di Saronno.

Tanto pubblico in tribuna, c’erano anche i giocatori del Fbc Saronno, per due partite sicuramente emozionanti e che hanno confermato le ottime qualità di entrambi i team.

La cronaca

È aspra la battaglia nel derby varesotto; conquistato dalla Inox Team, ma con due partite dalle forse sostanzialmente equilibrate. In gara 1 Saronno ha battuto più valide (il doppio esatto delle avversarie 10-5), compreso un fuoricampo da 3 punti di Sara Cianfriglia al quarto inning, per passare in vantaggio nettamente (anche se poco dopo è arrivato il momentaneo pareggio firmato Melany Sheldon). Alla fine è stato un errore difensivo a consentire l’arrivo in base di Alessandra Rotondo al sesto, con il punto del 9-8 definitivo segnato da Fabrizia Marrone. A confrontarsi dalla distanza le lanciatrici italiane, la saronnese Chiara Rusconi (ancora imbattuta in campionato) e Bianca Messina.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

In gara 2 si completa la doppietta saronnese, che così impone uno stop netto alla finalista della scorsa stagione, con un 5-2 che matura praticamente tutto nella prima ripresa di attacco della Inox Team. Le nerazzurre, dopo aver concesso un punto (singolo di Francesca Rossini) nella prima difesa, passano in vantaggio con i singoli di Alessandra Rotondo, Meritxell Blesa Escriche, Sara Brugnoli e Flavia Carletti, inframmezzati da un doppio di Sara Cianfriglia, che portano subito 4 punti. Il compito della squadra di Argenis Blanco diventa quindi difficilissimo, anche perché la lanciatrice partente del Saronno, Kandra Lamb non sembra intenzionata a lasciare troppo spazio alle mazze avversarie: chiuderà con 17 strike-out. Al quinto un singolo di Anita Bartoli consente di aggiungere un punto, così come al cambio campo il doppio di Irene Viola accorcia di nuovo le distanze, ma la vittoria non sfugge a Saronno. Da segnalare due infortuni, distorsioni: al primo inning per la saronnese Barbora Saviola; ed al secondo inning per la lanciatrice ospite, Iraimis Diaz Nunez.

La fotogallery

guarda tutte le foto 12



Softball, derby Saronno-Caronno: gli scatti più emozionanti di Andrea Elli

Risultati

Mkf Bollate – Pubbliservice Old Parma 8-1 (5° inn); 7-0 (6° inn)

Inox Team Saronno – Rheavendors Caronno 9-8; 5-2

Bertazzoni Collecchio – Macerata 1-10 (6° inn); 3-2

Domenica 21 aprile

Ore 13.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Thunders – Mia Office Blue Girls Pianoro

Riposa: Italposa Forlì.

Classifica

Mkf Bollate (8 vittorie – 0 sconfitte, 1.000); Inox Team Saronno (7-1, .875); Rheavendors Caronno e Italposa Forlì (4-2, .667); Macerata (3-5, .375); Mia Office Blue Girls Pianoro, Thunders (1-3, .250); Bertazzoni Collecchio (2-6, .250); Pubbliservice Old Parma (0-8, .000).

20042024