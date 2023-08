x x

SARONNO – Attenzione al grande caldo: il bollettino Humidex emesso da Arpa, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, compie rilevazioni gionalieri e per i prossimi giorni sarà in tutta la zona bollino rosso, che indica una situazione di “forte disagio”. Le temperature dovrebbero andare da 22 gradi come minime di notte, ai 31 gradi di oggi, 34 di domani e 35 di domenica.

“I valori del disagio sono da considerarsi medi e teorici, poiché nella percezione del calore intervengono anche variabili fisiche individuali (altezza, peso, sesso, età, tipo di abbigliamento, ecc.) e ambientali (intensità dell’attività fisica svolta e, se all’aperto, la presenza di ombra o vento). Il disagio da calore ed i rischi per la salute possono essere limitati adottando comportamenti adeguati, ad esempio limitando l’attività fisica nelle ore più calde e seguendo un’alimentazione ricca di liquidi” spiegano da Arpa.

Il calcolo dell’indice Humidex consiste nell’apportare una “correzione” alla temperatura dell’aria (misurata o prevista) in base all’umidità relativa (misurata o prevista): è applicabile solo a temperature tra i 20 e i 55 gradi centigradi. Al di fuori di questo intervallo sono individuabili solamente le categorie estreme di “normalità” per temperature inferiori a 20°C e di “disagio molto forte” per temperature superiori a 55° C.

