GERENZANO – “Il sindaco Stefania Castagnoli e tutta l’Amministrazione manifestano profondo disappunto verso coloro che hanno vandalizzato i giochi per i bambini nel parchetto di via Fratelli Ghirimoldi“: lo si legge in una nota del Comune dopo la scoperta dell’accaduto, nelle scorse ore.

Dai responsabili comunale in invito: “Chiediamo, entro due giorni, i responsabili a farsi avanti e a chiedere scusa. Riconoscere il proprio errore, pentirsi delle azioni vandaliche, assumendosi così la responsabilità delle proprie azioni, rappresentano un primo passo per lavorare insieme nel costruire una comunità più rispettosa e unita. Chiediamo ai cittadini di unirsi nel condannare tali atti e di collaborare con le forze dell’ordine perché, ribadiamo, è essenziale mantenere spazi sicuri e accoglienti per i più piccoli e luoghi piacevoli per le famiglie. Ringraziamo i volontari della nostra Protezione civile che hanno messo in sicurezza i giochi che sono stati vandalizzati”.

(foto: alcune immagini dei giochi vandalizzati)

