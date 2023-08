x x

SARONNO – L’emergenza è iniziata intorno alle 15 quando sono arrivate alle forze dell’ordine, al comando della polizia locale ma anche alla stazione cittadina dei carabinieri, le segnalazioni di alcuni residenti in merito alla presenza di un’esagitato in via Micca alla porta della ztl. L’uomo, un 49enne, è stata rapidamente individuato anche perchè in passato era già stato protagonista di simili episodi.

Purtroppo però la presenza di ambulanza ed automedica con una pattuglia della polizia locale e dei carabinieri non hanno fermato il 50enne che ha cercato di allontanarsi a piedi sempre dando in escandescenza. Sono stati i carabinieri a bloccarlo e calmarlo in piazza Libertà. E’ stato quindi affidato alle cure del personale sanitario con l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che l’ha accompagnato all’ospedale di piazzale Borella per una serie di accertamenti e le cure del caso. Un’emergenza che ha movimentato il pomeriggio saronnesi con tantissimi passanti che si sono avvicinati per cercare di capire cosa stesse succedendo.

