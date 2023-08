Lavoro, Candiani: “Servono salari dignitosi per tutti”

TRADATE – ” “Basta strumentalizzazioni della sinistra, lavorare sulla contrattazione collettiva per raggiungere salari dignitosi per tutti”. Lo ha detto ieri il parlamentare del Varesotto, Stefano Candiani, già sindaco di Tradate, parlando in diretta su Rai News 24.

L’esponente della Lega è già tornato molte volte su qesti temi, negli ultimi tempi. Sul reddito di cittadinanza, l’opinione di Candiani è che “chi può lavorare, deve lavorare”. Mentre “salario minimo non significa creare nuova occupazione. Il rischio è creare maggiore lavoro nero. La contrattazione collettiva è il miglior strumento per migliorare le condizioni lavorative”.

(foto archivio: l’esponente della Lega ed ex sindaco di Tradate, Stefano Candiani durante un suo intervento alla Camera dei deputati a Roma)

