SARONNO – La Cassazione conferma la condanna della Lega per i manifesti sui profughi chiamati clandestini.

“Il sindaco Stefania Castagnoli e tutta l’Amministrazione manifestano profondo disappunto verso coloro che hanno vandalizzato i giochi per i bambini nel parchetto di via Fratelli Ghirimoldi“: lo si legge in una nota del Comune dopo la scoperta dell’accaduto, nelle scorse ore.

Librandi lancia da “Il Riformista” il progetto “Saronno in Salute”: una fondazione per aiutare l’ospedale.

“La Provincia di Varese ha accordato al Comune di Saronno il finanziamento cospicuo per la “Dorsale della Varesina”, intervento ciclabile ritenuto idoneo al piano provinciale di valorizzazione del territorio. La Giunta di Saronno aveva partecipato al bando con due progetti, che nel complesso raggiungono quasi i 2 milioni di euro di finanziamento tra la componente preponderante investita dalla Provincia e circa il 10 per cento del Comune, che mirano alla realizzazione di due percorsi ciclabili che si connettono ad altri percorsi di Comuni contermini”. Lo rende noto l’Amministrazione civica saronnese.

