x x

SARONNO – Ladro messo in fuga dalle guardia giurate Sicuritalia: fallito il secondo colpo al supermercato Conad.

Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto l’altra sera in via Miola a Saronno dove una autovettura, lungo il rettilineo, si è infilata nella recinzione del condominio adiacente. Notevoli i danni materiali: quando sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ha trovato gli occupanti del veicolo un po’ scossi, ma nessuno in condizioni preoccupanti.

Emergenza in città per i gatti sostenuti, aiutati e sfamati da Enpa. La sezione cittadina dell’associazione lancia l’allarme per la mancanza di cibo e sabbia per le lettiere.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

20082023