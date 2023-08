x x

SARONNO – Non è sfuggito a residenti, saronnesi ed automobilisti di passaggio l’ultimo intervento di abbattimento realizzato nell’ex Cantoni l’area dismessa tra il centro e la Cassina Ferrara dove, mentre prosegue la bonifica delle acque, sono ai nastri di partenza i primi interventi di riqualificazione.

Tra gli ultimi step l’abbattimento dell’edificio industriale davanti al cancello che si affaccia su piazza Saragat. L’intervento realizzato negli ultimi giorni ha davvero cambiato il volto dell’ex area dismessa. Del resto era successo anche con l’abbattimento dello storico serbatoio, per decenni parte della skyline cittadina e anche con quella del muro che per anni ha diviso l’area industriale da via Miola.

Un altro step quindi verso la realizzazione dell’intervento che ridisegnerà completamente il quartiere non solo con l’arrivo di nuovi edifici e attività commerciali ma anche con una nuova viabilità.

com’era l’ex cantoni prima delle

