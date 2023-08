x x

SARONNO – Domenica pomeriggio alle 18 si è tenuta la cerimonia di apertura della Softball Premier Cup che fino a sabato 26 agosto vedrà le migliori squadre d’Europa sfidarsi sul diamante di Saronno e di Legnano. Fortemente voluta dalla società Saronno Softball che organizza l’evento la cerimonia è stata una passerella per le squadre ma anche per la città.

Dalle 18 malgrado il caldo intenso le atlete di Chicaboo’s Stabroek (Belgio), Joudrs Praga (Repubblica ceca), Olympia Haarlem (Olanda), Rivas Madrid (Spagna) e Wittenbach Panthers (Svizzera) Bonn Capitals (Germania), Les Pharaons (Francia), Tex Town Tigers (Olanda), Vienna Wanderers (Austria) guidate dalle padrone di casa Inox Team Saronno sono partite da piazza Avis e hanno sfilato fino in Villa Gianetti.

Le atlete hanno salutato le persone affacciate alle finestre e i saronnesi presenti sfidando il gran caldo. Non sono mancate foto e selfie delle atlete ma anche dei passanti incuriositi dalle squadre che hanno sfilato con cartelli con il nome della squadra e la bandiera della propria nazione.

Arrivati in Villa Gianetti la maxi foto con gli assessori Francesca Pozzoli e Gabriele Musarò. Il delegato allo sport ha fatto poi gli onori di casa alla conferenza stampa organizzata nella sala del camino. Portati i saluti del sindaco Augusto Airoldi, Musarò ha ricordato come il Saronno softball e questo grande evento in collaborazione con la società di Legnano rappresenti l’idea dell’Amministrazione di sport “una realtà che coniugi passione, attenzione per il gesto atletico con la promozione della socialità con la promozione del territorio e il marketing”. Un tema ripreso, con declinazioni diverse dagli altri ospiti della conferenza dal rappresentante della società Legnano, soddisfatto della possibilità di collaborare al presidente del Softball Saronno che ha spiegato di aspettarsi grande competizione in campo e sorrisi fuori gara.

Qualche problema invece per le squadre rimaste nel cortile della Villa durante la conferenza stampa che hanno dovuto fare i conti con l’emergenza legata al ramo che si è spezzato (qui le operazioni di messa in sicurezza) in una delle maxi piante della giardino e poi con la chiusura del punto di ristoro della Villa. Diverse squadre si sono sedute ai tavoli di legno presenti nel giardino senza però potersi ristorare dal gran caldo. Qualcuno si è spostato in centro verso altri locali aperti altri hanno atteso sperando che il locale aprisse preferendo poi tornare in albergo.

