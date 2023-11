Comasco

ROVELLASCA – A Rovellasca sono iniziati i lavori di rifacimento del sagrato, del piazzale antistanti la casa parrocchiale ed il centro diurno anziani nonché per il rallentamento del traffico in via Grassi.

Come ricorda il sindaco Sergio Zauli, “il traffico durante l’esecuzione dei lavori potrà essere in alcuni momenti e fasi delle opere a senso alternato, al termine dei lavori la via tornerà a doppio senso di marcia”. Il primo cittadino conclude con un pensiero ai rovellaschesi che potrebbero avere qualche problema: “Ci scusiamo per il disagio”. Il cantiere chiuderà appena possibile ovvero non appena i lavori saranno conclusi.

(foto: a Rovellasca via al cantiere per la sistemazione di una parte centrale del paese)

24112023