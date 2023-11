ROVELLO PORRO / TURATE – Oggi alle 11.20 in via Cardinal Ferrari a Rovello Porro intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per soccorrere un ciclista di 66 anni, investito. E’ stato trasferito all’ospedale di Saronno, per non gravi contusioni.

Malore in via Marconi a Turate: oggi pomeriggio alle 18.30 intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per soccorrere un uomo al quale è stata diagnosticata una intossicazione etilica, il paziente non è comunque apparso in pericolo di vita.

Intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Misinto per un infortunio in ditta, in un plesso lavorativo di via 20 settembre a Rovellasca: oggi alle 14.30 è stato soccorso un uomo di 42 anni, trasferito all’ospedale di Garbagnate Milanese in condizioni non gravi.

(foto archivio)

