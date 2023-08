x x

SARONNO – Grande allarme ieri sera per il maxi ramo che si è spezzato in Villa Gianetti durante la cerimonia di apertura della Softball Premier Cup che si terrà in città da oggi fino a sabato.

Intorno alle 19 mentre giocatrici e qualche curioso si trovava nel cortile della Villa si è sentito un tonfo e i presenti hanno visto un grosso ramo spezzarsi. Immediatamente le atlete che si trovavano sotto l’albero, all’ingresso del giardino, si sono allontanate mentre la polizia locale con gli ex assessori Francesco Banfi e Gianpietro Guaglianone e il volontario Anc Enrico Banfi hanno transennato la zona.

Proprio la centrale operativa della polizia locale ha chiamato i vigili del fuoco per un sopralluogo. I pompieri di Saronno hanno chiesto il supporto dell’autoscala e con questa hanno raggiunto il ramo. E’ subito emerso come cadendo avrebbe strappato i cavi elettrici che corrono attraverso i rami delle piante della villa. Così il ramo è stato tagliato in un intervento che è proseguito fin alle 20.

La polizia locale ha provveduto a chiudere l’arteria, comunque occupata dai mezzi di soccorso, fino alla fine degli interventi di messa in sicurezza.

Per le foto dall’alto si ringrazia Stefano Bergamini

