CARONNO PERTUSELLA – “Chiudiamo la prima giornata con due vittorie per 16-0 contro Les Grizzlys e 0-10 contro Tempo Praga“. Cos i dirigenti della Rheavndors Caronno riepilogano la prima giornata di gare nella Coppa delle Coppe di softball che si sta svolgendo a Bariola e che proseguirà sino al 26 agosto, Caronnesi dunque a punteggio pieno, per la squadra del manager Argenis Blanco l’avvio in questa manifestazione è andato nel migliore dei modi.

Il programma di oggi

Martedì 22 agosto alle 11 Hoboken-Les Grizzlys, alle 13.30 Sparks-Wesseling, alle 16 Tempo Praga-Les Grizzlys, alle 18.30 Rheavendors-Sant Boi.

(foto di gruppo per la Rheavendors Caronno dopo la prima giornata di Coppa delle Coppe a Bariola)

22082023