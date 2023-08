x x

SARONNO – Mini tromba d’aria nel posteggio del campo di softball di via De Sanctis: è successo oggi alle 11.30. Per fortuna del tutto innocua, è durata solo qualche istante ma ha suscitato la curiosità di molti dei presenti per assistere alle partite della Premier cup che ad un certo punto hanno notato il vortice d’aria spostarsi all’interno dell’area parcheggio del centro sportivo, per poi dissolversi nel nulla. Non ha causato alcun danno e non si è neanche avvicinata al terreno di gioco dove era in corso la partita fra le svizzere Wittenbach Phanters contro la spagnole Rivas Madrid (vittoria Rivas per 10-0), giocatrici e arbitri probabilmente non se ne sono neppure accorti.

E’ stato probabilmente un “dust devil”, un mini tornado a ciel sereno che si può creare con particolari condizioni meteorologiche come quelle odierne, sole e temperature elevatissime e vicine ai 40 gradi. Come detto, si è trattato di un fenomeno estemporaneo, di piccolissime dimensioni e che in questo caso ha solo sollevato un po’ di terra, dissolvendosi nel giro di una ventina di secondi.

