SENAGO – Non è bastato il soccorso portato dall’ambulanza e dell’auto medica accorsi sul posto pochi minuti dopo l’incidente l’operaio 50enne ferito oggi, martedì 22 agosto, a Senago non ce l’ha fatta.

E’ morto mentre lavorava nell’azienda di via Cavour specializzata nella produzione di ventilatori. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Rho e il personale dell’Ats competente per il territorio. Al momento non è stato ancora ricostruita con precisione la dinamica dell’incidente. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Ansa Lombardia sarebbe stato risucchiato da un ventilatore mentre eseguiva un intervento di manutenzione. Tempestivo l’aiuto dei colleghi che hanno anche messo in moto la macchina dei soccorsi chiamando la centrale operativa di Areu.

Come detto i soccorsi sono arrivati subito ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto l’intervento dei carabinieri che hanno con il personale Ats avviato le indagini per ricostruire le cause dell’incidente partendo dalle testimonianze del personale presente.

