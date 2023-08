x x

SARONNO – La comunicazione è arrivata dall’Amministrazione comunale attraverso la pagina Facebook stamattina martedì 22 agosto.

Nell’ambito dell’intervento di manutenzione straordinaria delle strade cittadine che in questi giorni sta interessando la via Caduti della Liberazione (dove la circolazione stradale è temporaneamente interdetta), la via Milano e la via Marconi, si comunica che domani mercoledì 23 agosto, dalle 13 alle 16, verrà chiusa totalmente la rotonda posizionata all’incrocio tra queste vie.

Per raggiungere il Municipio di piazza della Repubblica in auto, è necessario transitare da via Roma e via Manzoni.

