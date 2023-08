x x

CARONNO PERTUSELLA – Il balcone è ancora al suo posto ma sarà necessario effettuare un buon intervento di manutenzione per cancellare i danni provocati da un camion di passaggio.

L’incidente è avvenuto ieri, mercoledì 23 agosto, quando un mezzo pesante non rispettando i divieti di accesso si è infilato in via Zari. La traversa di viale Cinque Giornate è uno stretto senso unico vietato a tir e camion proprio per via delle dimensioni ridotte. Non a caso mentre percorreva l’arteria il mezzo ha urtato un balcone da cui sono scesi diversi calcinacci. L’autista si è fermato ed è stata chiamata la polizia locale.

Sul posto è arrivata una pattuglia che ha rilevato il sinistro e il danneggiamento ma soprattutto a gestito la circolazione. E’ stato necessario chiudere la strada e qualche caronnese ha dovuto sobbarcarsi un pezzo a piedi sotto il caldo sole in attesa dei controlli dei tecnici comunali sulla stabilità del balcone.

