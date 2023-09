x x

GERENZANO – Davanti alla chiesetta di San Giacomo si sono riuniti moltissimi gerenzanesi: fedeli, anziani, famiglie e tanti bimbi. E’ stata numerosa e sentita la partecipazione della comunità al rosario itinerante organizzato ieri sera, venerdì 2 settembre, con la presenza dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

QUI LA DIRETTA

La celebrazione si è aperta con l’accorato ringraziamento del parroco don Fernando Sarcinella all’arcivescovo “per “non abbandonarci” in questo momento di difficoltà. A Gerenzano non ci sono solo case ed edifici danneggiati ma ci sono sono problemi, difficoltà e sofferenza”. Il religioso ha riassunto le tante richieste di aiuto che gli sono arrivate nelle ultime settimane, continuamente anche mentre era fuori da Gerenzano, e ha sottolineato la vicinanza dell’arcivescovo alla comunità sofferente: “Sono richieste di aiuto ma soprattutto richieste di speranza”.

“Sono qui per camminare insieme a voi – l’esordio del rosario dell’arcivescovo – non ho soluzioni per i problemi ma ho voluto essere qui per condividere con voi questo momento di preghiera e cammino di fede”. E così è iniziata la processione per le strade di Gerenzano dove si vedono tanti cantieri ma anche tanti danni e ancora tetti coperti solo di teli.

E’ Delpini, sosta dopo sosta, dalla scuola media di via Fermi alla panchina rossa di largo Fagnani dal Municipio alla scuola elementare Berra fino al sagrato della parrocchia, ha proporre riflessioni dei fedeli “sulla necessità di lamentarsi e dare la colpa a qualcuno anche se non serve”, “sulla tempesta che come la violenza e la cattiveria umana colpisce tutti senza distinzioni” fino all’importanza di reagire “perchè questi danni siano l’occasione di migliorare il paese per il futuro di Gerenzano ossia i più piccoli”.

Sul sagrato della chiesa, prima della benedizione “per tutti i comuni colpiti dal maltempo”, un pensiero alla necessità di essere comunità e sulla vicinanza che nella fede diventa fratellanza e solidarietà.

Intensa la lettera con il sindaco Stefania Castagnoli (presente con l’intera Giunta e diversi consiglieri comunali come Lisa Molteni) che ha ringraziato l’arcivescovo della presenza. Il primo cittadino ha rimarcato le grandi sfide e difficoltà che attendono la comunità dicendosi orgogliosa della risposta dei cittadini ed amareggiata da alcuni episodi in cui si è lucrato a scapito di persone in difficoltà. Prima della conclusione l’appello a chi ha case vuote a metterle a disposizione per chi è ancora senza un tetto: “Contattateci al più presto” l’appello.

