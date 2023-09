x x

CESATE – Malgrado il buio la colonna di fumo che si alzava all’orizzonte dal maxi incendio scoppiato stanotte a Cesate era visibile a diversi chilometri di distanza. Un pennacchio nero che si stagliava sul cielo estivo e che malgrado l’orario notturno ha creato non poco allarme nel comprensorio.

Sono poche le informazioni che nella notte sono trapelate sull’incendio scoppiato poco dopo l’una in un capannone in via Mincio a Cesate.

Massiccia la mobilitazione del vigili del fuoco in via Mincio: nel piazzale dell’azienda a partire dall’una e venti si contavano oltre una dozzina di mezzi che hanno illuminato a giorno la zona e lavorato, con autopompe e autoscale, allo spegnimento delle fiamme.

Sul posto anche l’autoinfermieristica di Saronno e due ambulanze della Croce Viola di Cesate e della Croce Azzurra di Caronno Pertusella. Secondo le prime informazioni fornite dalla centrale operativa Areu ci sarebbe due feriti tra cui un 50enne trasferito in codice giallo all’ospedale di Niguarda poco prima delle tre del mattino.

Sul posto anche i carabinieri competenti per il territorio ed una pattuglia della Sicuritalia. L’intervento dei vigili del fuoco in via Mincio è continuato per tutta la notte. Oltre a spegnere l’incendio ci sono le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi per capire le cause dell’incendio.

