ORIGGIO – La Polisportiva Airoldi Calcio di Origgio dopo due anni decide di concludere la collaborazione con Galassia Neroverde per entrare a far parte di Parma Academy.

Come si legge dal comunicato ufficiale della società “dopo due fruttuosi anni la Polisportiva Airoldi Calcio ha deciso concludere la sua collaborazione con Galassia Neroverde. Ringraziando Usd Castellanzese per il percorso condiviso, siamo orgogliosi di essere stati un tassello importante per la crescita del progetto neroverde di cui siamo stati apripista come prima società affiliata. Abbiamo sempre creduto nell’importanza di una crescita comune e nella sinergia tra le società del territorio e per questo continueremo a cooperare con le società della Galassia, con cui abbiamo condiviso il progetto e rafforzato i già ottimi rapporti”.

Con la conclusione della collaborazione tra Galassia Neroverde ed Airoldi si apre dunque un nuovo progetto ambizioso per il futuro della società di Origgio che dichiara così ufficialmente la propria collaborazione con Academy Parma: “nella prospettiva di un’ulteriore crescita societaria dal 1 luglio Airoldi Calcio è entrata a far parte di Academy Parma, assicurando ai nostri allenatori ed istruttori l’opportunità di acquisire nuove e specifiche competenze grazie alla stretta collaborazione con i loro tecnici. In occasione degli open day dello scorso 8 luglio abbiamo ospitato un allenatore del Parma che ha potuto così conoscere la nostra realtà e visionare i nostri impianti adatti ad ospitare anche manifestazioni di ottimo livello”.

Nello stesso comunicato l’Airoldi conferma per la stagione 2023/24 mister Roberto Bosoni ritenuto dalla società “inamovibile visti i brillanti risultati della scorsa stagione”. La società fa inoltre il punto anche per il settore giovanile che “verrà affidato a responsabili tecnici con pluriennale esperienza sul campo come Stefano Ferrari e Carlo Ambrogio, mentre per il settore non

agonistico è riconfermato Francesco Panunzio per l’ottimo lavoro svolto”.