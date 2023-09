x x

SARONNO – VENEZIA – Terrazza Biennale sold out e con molti vip per l’evento organizzato dal regista e produttore cinematografico Luciano Silighini Garagnani per la presentazione dei suoi tre ultimi progetti “The Fake world” attualmente sul set e interpretato dall’attrice Fabiola Morabito, “Il console” con protagonista Antonella Salvucci e “Sobilon” interpretato da Francesco Oranges.

“Sono tre film diversi ma che seguiranno il percorso ormai collaudato da anni ovvero il mercato americano come destinazione principale oltre alla distribuzione in tutta Europa su Amazon Primevideo” dichiara Silighini.

Il regista, come al solito mattatore dell’evento, ha ricordato i suoi esordi nel 1993 sottolineando la gioia in questo trentesimo anniversario di aver potuto riabbracciare l’amico Luca Guadagnino e ha anticipato la nascita del Festival internazionale del cinema indipendente che partirà a gennaio a Saronno.

“Il film che vincerà verrà con me a Los Angeles la settimana degli Oscar protagonista dell’evento annuale dedicato al Made in Italy che organizzo da 10 anni sulla terrazza del Dolby Theatre” annuncia il regista.

Tra gli ospiti al Lido anche l’assessore e vice sindaco della città degli amaretti Laura Succi.

“Venezia è sempre un porto sicuro per i cineasti e tanti professionisti del settore. Sono lieto di avere qui i miei collaboratori, amici e tanti attori, come Fabiola Morabito protagonista del mio The Fake World ma che è qui al Lido anche come attrice del film in concorso Finalmente l’alba, Antonella Salvucci una delle attrici italiane con più esperienza negli Stati Uniti e con la quale mi lega amicizia e stima profonde” dichiara il regista. Silighini nelle prossime settimane sarà ospite di Gabriella Carlucci al Festival di Belgrado e al festival di Tokyo dove presenterà i nuovi progetti attualmente in produzione.

(Nelle foto le attrici Fabiola Morabito,Antonella Salvucci,Martina Ferragamo,l’attore Joseph Quinn,il regista Luca Guadagnino,la produttrice Carola Cavalli,gli artisti Isabella Recalcati e Manuel Marascio,il presidente della biennale Carlo Cicutto con l’attrice Francesca La Gala moglie di Silighini).

