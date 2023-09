x x

CARONNO PERTUSELLA – Incidente stradale oggi alle 14.20 al confine fra Saronno e Caronno Pertusella lungo corso della Vittoria: si sono scontrate una automobile ed una motocicletta, ed un uomo di 78 anni ha avuto bisogno di cure mediche.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale caronnese ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. Il ferito, non in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale saronnese per essere medicato e per gli accertamenti clinici del caso. A compiere i rilievi del sinistro sono stati gli agenti della vigilanza urbana al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti ed accertare le eventuali responsabilità.

(foto archivio: precedente intervento della polizia locale di Caronno Pertusella, sempre per un incidente stradale in corso della Vittoria)

04092023