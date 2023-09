x x

SARONNO – E’ un problema di cui si è parlato molto negli ultimi due mesi in città soprattutto dopo le grandinate del 21 e 24 luglio e dopo la tempesta d’acqua del 31 agosto ossia gli allagamenti dell’intersezione tra via Biffi e via Roma.

Il problema segnalato più volte dai cittadini, anche con alcuni video come quello in occasione della grandinata notturna del 27 agosto, è stato anche al centro di una forte presa di posizione della Lega di Saronno.

Ora dal palazzo comunale una breve nota in cui si dice che il problema è stato risolto.

L’intervento di sistemazione delle caditoie di via Biffi con rimozione delle radici che ostruivano i condotti risolve il problema dell’allagamento di via Biffi che si è evidenziato dopo la realizzazione dell’attraversamento ciclopedonale rialzato all’ingresso della via Biffi stessa all’incrocio con via Roma. La realizzazione di questo attraversamento all’inizio della via è stato inserito nell’ambito dell’intervento Ciclometropolitana Saronnese, che ha realizzato la pista ciclopedonale di via Roma.

